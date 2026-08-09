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Villas en venta en Olhao, Portugal

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5 propiedades total found
Villa en Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Esta villa de dos dormitorios con 9.000m2 de terreno agrícola está en venta en Moncarapacho,…
$1,47M
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Villa en Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Esta encantadora villa independiente, que combina auténtico personaje de Algarve con moderna…
$875,633
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Villa en Quelfes, Portugal
Villa
Quelfes, Portugal
Dormitorios 3
Área 139 m²
La nueva casa de 3 dormitorios se encuentra en la parte norte de Olhán, una de las ciudades …
$404,565
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TekceTekce
Villa en Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 2
Esta finca señorial cerca de Fuseta se encuentra en un terreno de 40.000 m2, ofreciendo un e…
$1,90M
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Villa en Quelfes, Portugal
Villa
Quelfes, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 260 m²
Número de plantas 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
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Parámetros de las propiedades en Olhao, Portugal

con Jardín
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