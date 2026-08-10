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Villas en venta en Lisboa, Portugal

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Cascais
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Oeiras
14
Torres Vedras
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Turcifal
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76 propiedades total found
Villa en Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
$1,10M
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Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 4
Área 196 m²
Villa con vistas al mar cerca de Praia da Araya Branca, Lorinha. En el   Condominio con pisc…
$612,596
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
$1,08M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Excelente villa de estilo moderno, con jardín y piscina, ubicada en una zona residencial de …
$1,84M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 282 m²
Villa con 4 dormitorios, una superficie total construida de 282 metros cuadrados, una nueva …
$2,37M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,30M
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Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 5
Área 292 m²
Casa de 5 dormitorios, nueva, 292 metros cuadrados ( área total ), con un área externa total…
$2,81M
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Piso 1/1
$1,12M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,54M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 225 m²
Villa con habitaciones 3, 225 metros cuadrados, completamente nueva, con plazas de aparcamie…
$3,58M
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Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Villa de 3 dormitorios con terraza en condominio cerrado de 9 villas. El condominio se encue…
$1,27M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 266 m²
Villa separada de dos plantas en construcción, en un estilo moderno, con jardín y piscina cl…
$1,72M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 241 m²
Villa triplex 3 dormitorios, nuevo, con una superficie total de 241 metros cuadrados y una s…
$1,36M
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
$1,07M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 176 m²
Nueva villa duplex con 3 dormitorios, con una superficie total de 176 metros cuadrados, con …
$2,08M
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Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 3
Área 322 m²
Villa moderna y lujosa en una hermosa ubicación en una colina con vistas panorámicas del Océ…
$716,622
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Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 5
Área 292 m²
Casa con 5 dormitorios, nuevos, 292 metros cuadrados (zona total ), con una parcela de 102 m…
$2,81M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$2,98M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
Casa moderna de dos pisos con enormes balcones desde los cuales un impresionante y nbsp; se …
$1,61M
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Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 185 m²
Villa con 4 dormitorios, nuevo, 185 metros cuadrados, superficie exterior total de 256 m2, u…
$1,57M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 124 m²
Venta: elegante casa de 3 dormitorios con 207 m2 de espacio habitable, totalmente reformado …
$1,60M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 261 m²
Casa con 3 dormitorios, una superficie de 213 metros cuadrados, 3 plantas, con terraza en la…
$2,31M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 275 m²
Nuevo Penha Longa Valley   el condominio consta de 11 villas, cada una con un área urbanizad…
$1,21M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 341 m²
Castelhana Residences es un nuevo complejo que consta de   de 6 villas y nbsp; calidad super…
$1,24M
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Villa en Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Una villa separada en construcción con líneas modernas, ubicada en una parcela de 317 m2, co…
$1,01M
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Villa en Madalena, Portugal
Villa
Madalena, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 523 m²
La casa señorial tradicional portuguesa tiene tres plantas, en la planta baja con dos entrad…
$523,039
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Villa en Sintra, Portugal
Villa
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Área 187 m²
Situado en Río de Moura, un barrio cada vez más popular, Quinta da Azenha combina   Paisaje …
$797,531
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 416 m²
Modern Village con jardín y piscina en un nuevo complejo en la exclusiva zona de Cobre.El co…
$1,62M
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Piso 1/1
$1,09M
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Parámetros de las propiedades en Lisboa, Portugal

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