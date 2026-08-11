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Villas en venta en Madeira, Portugal

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Funchal
11
Calheta
7
Santa Cruz
4
Canico
4
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25 propiedades total found
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
Esta casa combina amplitud, funcionalidad y magníficas vistas al mar.Amplia disposición: 860…
$758,118
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 4
Área 372 m²
La villa se encuentra en una zona tranquila con una colina soleada con magníficas vistas pan…
$982,466
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 375 m²
El condominio está situado en tierra propiedad de Quinta da Boa Nova, con sólo 23 casas, tod…
$680,791
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TekceTekce
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
La villa tiene cuatro habitaciones espaciosas y una atractiva piscina en el   jardín paisají…
$907,336
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
Esta casa combina amplitud, funcionalidad y magníficas vistas al mar.Amplia disposición: 860…
$751,297
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Villa en Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 240 m²
La nueva villa moderna de 240 m2 se encuentra en una parcela de 800 m2. La villa es de un pi…
$635,713
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 294 m²
La casa minimalista tiene el siguiente diseño:Amplia sala de estar/comedor, cocina abierta c…
$866,882
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Villa en Ribeira Brava, Portugal
Villa
Ribeira Brava, Portugal
Dormitorios 4
Área 285 m²
Una nueva villa de dos pisos. En la parte superior y nbsp; En el piso hay tres dormitorios c…
$693,505
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 332 m²
Excelente villa para una familia con vistas panorámicas de la bahía de Funchal. Villa en   d…
$722,401
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 871 m²
Villa moderna de un piso con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y   océano y nbs…
$2,89M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,50M
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Villa en Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Dormitorios 3
Área 245 m²
Número de plantas 3
Villa moderna con acabado excelente se encuentra en un complejo residencial cerrado con una …
$618,158
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 440 m²
Esta villa y piscina de tres dormitorios está diseñada con detalles arquitectónicos modernos…
$635,713
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Número de plantas 2
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,52M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 286 m²
Situado en el distrito de Urbanização da Ajuda, la casa de 3 salni recientemente renovado, i…
$780,193
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   es un condominio que consta de villas unifamiliares y adosadas 6, Todo…
$737,427
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 167 m²
La villa de estilo tradicional ubicada en la parte superior del condominio Palheiro Village,…
$497,012
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Villa en Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Dormitorios 3
Área 245 m²
Villa moderna con acabado excelente se encuentra en un complejo residencial cerrado con una …
$612,596
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 218 m²
Este moderno y de alta calidad Madeira Diamond Estates   se encuentra en la ladera de Funcha…
$2,66M
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Villa 4 habitaciones en Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 habitaciones
Arco da Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad califica para el programa €500,000 de Visa de Oro en Portugal!Una villa de 3 …
$586,881
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 107 m²
Villa con 3 dormitorios y 107 m2 de espacio habitable, situada en la costa de Madeira, a poc…
$639,051
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Villa 4 habitaciones en Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 habitaciones
Arco da Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad califica para el programa €500,000 de Visa de Oro en Portugal!Una villa de 3 …
$800,136
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 436 m²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
$2,25M
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villa con 3 dormitorios y 170 m2 de espacio habitable, situada en la costa de Madeira, a poc…
$871,433
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 467 m²
La villa se encuentra en el campo al oeste de la isla, con un clima increíble durante todo e…
$987,624
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Parámetros de las propiedades en Madeira, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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