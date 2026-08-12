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Villas en venta en Funchal, Portugal

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11 propiedades total found
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Número de plantas 2
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,52M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 332 m²
Excelente villa para una familia con vistas panorámicas de la bahía de Funchal. Villa en   d…
$721,293
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,50M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 871 m²
Villa moderna de un piso con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y   océano y nbs…
$2,89M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 167 m²
La villa de estilo tradicional ubicada en la parte superior del condominio Palheiro Village,…
$496,250
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 286 m²
Situado en el distrito de Urbanização da Ajuda, la casa de 3 salni recientemente renovado, i…
$778,997
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
La villa tiene cuatro habitaciones espaciosas y una atractiva piscina en el   jardín paisají…
$905,945
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   es un condominio que consta de villas unifamiliares y adosadas 6, Todo…
$736,296
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 218 m²
Este moderno y de alta calidad Madeira Diamond Estates   se encuentra en la ladera de Funcha…
$2,65M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 375 m²
El condominio está situado en tierra propiedad de Quinta da Boa Nova, con sólo 23 casas, tod…
$679,747
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 436 m²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
$2,25M
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Parámetros de las propiedades en Funchal, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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