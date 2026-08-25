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Villas en venta en Cascais, Portugal

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30 propiedades total found
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 241 m²
Villa triplex 3 dormitorios, nuevo, con una superficie total de 241 metros cuadrados y una s…
$1,38M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 264 m²
Brazil Residence es un proyecto único que combina toda la sofisticación de los bienes raíces…
$2,57M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Excelente villa de estilo moderno, con jardín y piscina, ubicada en una zona residencial de …
$1,86M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 282 m²
Villa con 4 dormitorios, una superficie total construida de 282 metros cuadrados, una nueva …
$2,39M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 261 m²
Casa con 3 dormitorios, una superficie de 213 metros cuadrados, 3 plantas, con terraza en la…
$2,33M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$3,01M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 416 m²
Modern Village con jardín y piscina en un nuevo complejo en la exclusiva zona de Cobre.El co…
$1,63M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,57M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 124 m²
Venta: elegante casa de 3 dormitorios con 207 m2 de espacio habitable, totalmente reformado …
$1,60M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
Casa moderna de dos pisos con enormes balcones desde los cuales un impresionante y nbsp; se …
$1,63M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 225 m²
Villa con habitaciones 3, 225 metros cuadrados, completamente nueva, con plazas de aparcamie…
$3,62M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 176 m²
Nueva villa duplex con 3 dormitorios, con una superficie total de 176 metros cuadrados, con …
$2,10M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 275 m²
Nuevo Penha Longa Valley   el condominio consta de 11 villas, cada una con un área urbanizad…
$1,23M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,32M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 341 m²
Castelhana Residences es un nuevo complejo que consta de   de 6 villas y nbsp; calidad super…
$1,25M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 266 m²
Villa separada de dos plantas en construcción, en un estilo moderno, con jardín y piscina cl…
$1,74M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 360 m²
La villa se encuentra en la zona del complejo de Cascais, en el parque natural de Sintra Cas…
$2,16M
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Villa en Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Una villa separada en construcción con líneas modernas, ubicada en una parcela de 317 m2, co…
$1,02M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 337 m²
El proyecto en el océano con vista frontal es un lujoso condominio Villa Maria Pia Construid…
$758 484
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Villa 6 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 6 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Número de plantas 3
Nueva villa de dormitorio 4 + 1, ubicada en Birre 5 a minutos de la playa de Guincho y 8 a m…
$1,98M
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Villa 9 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 9 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Hermosa villa restaurada y en excelentes condiciones en una zona de élite en la hermosa ciud…
$1,58M
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Villa 6 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 6 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 376 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo se encuentra en el popular Bairro Rosario. Esta casa luminosa, abierta y bien …
$1,15M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 275 m²
Esta villa reformada con una excelente ubicación se encuentra en el centro de Estoril. Esta …
$2,77M
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Villa 5 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 5 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Número de plantas 2
Esta espléndida villa de 4 dormitorios de lujo es un verdadero paraíso de elegancia y sofist…
$1,74M
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Villa 5 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 5 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 288 m²
Número de plantas 2
Esta espléndida villa de 4 dormitorios de lujo es un verdadero paraíso de elegancia y sofist…
$1,84M
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Villa 5 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 5 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 286 m²
Número de plantas 2
Esta espléndida villa de 4 dormitorios de lujo es un verdadero paraíso de elegancia y sofist…
$1,74M
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Villa 5 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 5 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 302 m²
Número de plantas 2
Esta espléndida villa de 4 dormitorios de lujo es un verdadero paraíso de elegancia y sofist…
$1,89M
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Villa 5 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 5 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 458 m²
Hermoso apartamento dúplex con 4 dormitorios situado en un barrio extolling la belleza, riqu…
$2,88M
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Villa 5 habitaciones en Cascais, Portugal
Villa 5 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 291 m²
Número de plantas 2
Esta espléndida villa de 4 dormitorios de lujo es un verdadero paraíso de elegancia y sofist…
$1,79M
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