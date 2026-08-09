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Villas en venta en Oeiras, Portugal

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Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 227 m²
Villa 4 Triplex - Dormitorio con una superficie de 227 m ², con plazas de aparcamiento 4, ba…
$1,85M
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Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 185 m²
Villa con 4 dormitorios, nuevo, 185 metros cuadrados, superficie exterior total de 256 m2, u…
$1,57M
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Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,62M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Oeiras, Portugal
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Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,62M
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Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Esta gran villa con 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 460 metros cuadrados y tien…
$2,27M
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Villa en Oeiras, Portugal
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Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Esta gran villa de 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 433 m2 y tiene 3 plantas. La…
$2,21M
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Villa en Oeiras, Portugal
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Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,60M
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Villa en Oeiras, Portugal
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Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,56M
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Villa en Oeiras, Portugal
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Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,62M
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Villa en Oeiras, Portugal
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Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 227 m²
Esta gran villa de 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 414 m2 y tiene 3 plantas. La…
$1,86M
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Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 239 m²
Esta gran villa de 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 386 m2 y tiene 3 plantas. La…
$2,15M
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Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 239 m²
Esta gran villa con 4 dormitorios se encuentra en una parcela de 388 m2 y tiene 3 plantas. L…
$2,15M
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Villa en Oeiras, Portugal
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,57M
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Villa en Oeiras, Portugal
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,58M
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