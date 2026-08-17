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Villas en venta en Silves, Portugal

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Sao Bartolomeu de Messines
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21 propiedad total found
Villa en Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Combinando Tradición Algarve con Sofisticación ModernaUbicado en el…
$1,60M
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Villa en Pera, Portugal
Villa
Pera, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Elegante villa de dos plantas con piscina privada, parte de un exclusivo conjunto de sólo se…
$849,845
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Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
Descubra un auténtico retiro rural en las colinas del Algarve una hermosa villa enclavada en…
$791,235
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Elegante villa de dos plantas con piscina privada, parte de un exclusivo conjunto de sólo se…
$556,795
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Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Situado en el encantador y auténtico pueblo de PÃara, Algarve, esta hermosa casa adosada de …
$662,293
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Villa en Armacao de Pera, Portugal
Villa
Armacao de Pera, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 345 m²
Esta magnífica villa de seis dormitorios está situada en el encantador pueblo de Torre, Alga…
$1,75M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Ubicado en 8.7 acres de prístina campiña Algarve, esta excepcional finca privada es un santu…
$3,13M
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 4
Área 178 m²
Ubicada en Silves, una de las ciudades más medievales de Portugal, llena de historia y encan…
$636,914
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Villa en Pera, Portugal
Villa
Pera, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 306 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta se encuentra en Pêra, a poca distancia de todas las …
$1,47M
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Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 184 m²
Descubre una oportunidad única para poseer una finca completamente autosuficiente en el cora…
$791,235
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Esta nueva villa moderna se encuentra a poca distancia de la histórica ciudad de Silves.La v…
$729,556
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
$522,860
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 436 m²
Propiedad única de 44 hectáreas de terreno y excelente villa. La casa, en la planta baja, …
$3,49M
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Villa 6 habitaciones en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 6 habitaciones
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
$914,307
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Situado en Silves, esta villa T2 es una impresionante combinación de confort moderno y la be…
$575,146
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Situado en Silves, esta villa T2 es una impresionante combinación de confort moderno y la be…
$493,812
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
$522,860
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Villa en Silves, Portugal
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Silves, Portugal
Dormitorios 2
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Silves, Portugal
Dormitorios 2
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Área 80 m²
Situado en Silves, esta villa T2 es una impresionante combinación de confort moderno y la be…
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Villa en Silves, Portugal
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Silves, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
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Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Villa de estilo contemporáneo situada a las afueras de Silves. Insertada en una parcela de…
$2,59M
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Parámetros de las propiedades en Silves, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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