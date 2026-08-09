Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Faro
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Faro, Portugal

;
Albufeira
22
Lagos
38
Loule
47
Lagoa
37
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
295 propiedades total found
Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Descubra esta magnífica villa de tres pisos situada en la prestigiosa zona residencial de Va…
$984,648
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 14
Excepcional Finca para la venta en el Algarve Una rara y distinguida oportunidad de adquirir…
$11,31M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 385 m²
Villa de lujo moderna con vistas al mar Porto de Mós, LagosExperimente el lujo costero con e…
$3,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 546 m²
Esta villa de seis dormitorios en venta se encuentra en una zona tranquila de Almancil, a po…
$2,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Bienvenido a esta Villa, un exquisito retiro que redefine lujo vivir en el prestigioso Monte…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 220 m²
El primer piso de la villa Mendoeira consta de un hall de entrada con una amplia sala de est…
$2,30M
Dejar una solicitud
Villa en Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Combinando Tradición Algarve con Sofisticación ModernaUbicado en el…
$1,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Boliqueime, Portugal
Villa
Boliqueime, Portugal
Dormitorios 5
Encantadora villa 5 + 1 dormitorio con piscina privada y vistas panorámicas al mar cerca de …
$2,20M
Dejar una solicitud
Villa en Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Esta villa de dos dormitorios con 9.000m2 de terreno agrícola está en venta en Moncarapacho,…
$1,47M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Área 186 m²
La casa se encuentra a pocos pasos del centro de Santo Estêvão y sus servicios, a 10 minutos…
$508,596
Dejar una solicitud
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 720 m²
Esta villa contemporánea de cinco dormitorios en venta se encuentra en la zona más codiciada…
$5,80M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$498,185
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Ubicado en el agarre deseable de Vilamoura, esta finca está rodeada de una parcela doble y s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Esta impresionante villa moderna, situada en la exclusiva Marina de Albufeira, se completará…
$2,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 2
Área 193 m²
Número de plantas 2
Villa con 2 dormitorios, piscina privada y jardín en Praia da Luz, AlgarveEsta villa tiene u…
$973,377
Dejar una solicitud
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Descubra esta excepcional villa de 4 dormitorios en venta en Albufeira una moderna casa de l…
$1,92M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Descubre una villa moderna de tres dormitorios en Lagos, con un cautivador patio trasero que…
$896,733
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Santa Barbara de Nexe, Portugal
Villa
Santa Barbara de Nexe, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Esta encantadora villa ofrece la mezcla perfecta de confort y lujo. Esta propiedad de 3+1 do…
$997,302
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 524 m²
Esta impresionante villa de cinco dormitorios se encuentra en la zona más codiciada de Albuf…
$2,81M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 104 m²
Nueva villa con 2 dormitorios, superficie total de 109 metros cuadrados, aparcamiento, jardí…
$450,801
Dejar una solicitud
Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Este lujoso apartamento de tres dormitorios se encuentra en un nuevo desarrollo en una zona …
$972,926
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 4
Área 178 m²
Ubicada en Silves, una de las ciudades más medievales de Portugal, llena de historia y encan…
$635,745
Dejar una solicitud
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Una villa exclusiva, actualmente en construcción, se terminará a finales de 2024. Este estab…
$1,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 4
Área 552 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$1,79M
Dejar una solicitud
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
La casa con habitaciones 4 con un área de 350 metros cuadrados, completamente nueva, con esp…
$3,58M
Dejar una solicitud
Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Esta villa de seis dormitorios en venta está enclavada en el corazón de Tavira y combina sin…
$2,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Entra en un mundo de brillantez arquitectónica con esta villa expansiva, donde cada rincón e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 327 m²
Una villa moderna de cuatro dormitorios en venta con piscina privada en Olhos de Água, un en…
$2,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
Descubra un auténtico retiro rural en las colinas del Algarve una hermosa villa enclavada en…
$791,235
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
He aquí, en esta hermosa villa, el epítome de lujo costero situado en medio de un corto pase…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Escribir en Telegram

Parámetros de las propiedades en Faro, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir