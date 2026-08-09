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Villas en venta en Castro Marim, Portugal

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49 propiedades total found
Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 4
Área 552 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$1,79M
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$511,241
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$522,860
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TekceTekce
Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
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La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
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La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Dormitorios 3
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Área 220 m²
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Dormitorios 2
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Dormitorios 2
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Área 192 m²
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Dormitorios 3
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Área 220 m²
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$590,832
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$551,908
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Villa en Castro Marim, Portugal
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Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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$604,194
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Dormitorios 2
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Dormitorios 2
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La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
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Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$604,194
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
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Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$610,003
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Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
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Área 220 m²
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