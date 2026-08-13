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Villas en venta en Santa Cruz, Portugal

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4 propiedades total found
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
Esta casa combina amplitud, funcionalidad y magníficas vistas al mar.Amplia disposición: 860…
$749,391
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 440 m²
Esta villa y piscina de tres dormitorios está diseñada con detalles arquitectónicos modernos…
$634,100
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
Esta casa combina amplitud, funcionalidad y magníficas vistas al mar.Amplia disposición: 860…
$758,118
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 4
Área 372 m²
La villa se encuentra en una zona tranquila con una colina soleada con magníficas vistas pan…
$979,973
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Parámetros de las propiedades en Santa Cruz, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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