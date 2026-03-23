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Villas en venta en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal

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Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Located in the charming and authentic village of PÃªra, Algarve, this beautifully presented …
$653,931
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Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 184 m²
Discover a unique opportunity to own a fully self-sufficient off-grid estate in the heart of…
$781,245
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Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
Discover a truly unique rural retreat in the hills of the Algarve a beautiful villa nestled …
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AuraAura
Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
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Villa en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
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Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Villa 6 habitaciones en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 6 habitaciones
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
$914,307
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