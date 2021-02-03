Instalaciones: Complejo residencial de lujo situado en la pintoresca ciudad de Tivat, los apartamentos en el complejo se crean con un amor al detalle, proporcionando todas las comodidades necesarias para una vida cómoda. La arquitectura moderna del complejo está diseñada de tal manera que desde cada ventana se abre una vista impresionante del mar, y según el conjunto de ventajas y la relación precio / calidad, este es el mejor complejo residencial de la ciudad de Tivat hoy. Territorio cerrado. Una vista impresionante del mar desde cada apartamento. Gran piscina en el territorio del complejo. Acceso directo a la playa desde el complejo. amarrado para barcos. Playground. Campo deportivo. Amplia selección de apartamentos. Sistemas de división, calderas. Plumbing de fabricantes premium. Internet de alta velocidad. Videovigilancia. Servicio de conserjería.



Ubicación:

La parcela bordea con un bosque de pinos con una zona de recreación equipada;

A poca distancia: tiendas, restaurantes, playas limpias, así como el terraplén del puerto más prestigioso de Europa - Porto Montenegro.

Muy cerca está el Aeropuerto Internacional Tivat, a solo 5 minutos en coche del complejo.

¡Le ayudaremos a obtener un permiso de residencia para bienes raíces!

¡Vamos a ayudarle a salir y alquilar!!



Con nuestra ayuda, usted adquirirá un objeto líquido que le traerá ingresos!

CONSULTACIÓN GRATIS!



¡Hacemos ofertas en línea!



Agencia inmobiliaria registrada en Montenegro GATE Realty!

¡Estamos en contacto con nuestros clientes!