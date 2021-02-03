  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Complejo residencial

Complejo residencial

Tivat, Montenegro
de
$131,538
;
8
ID: 27484
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 538936
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 25/8/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Instalaciones: Complejo residencial de lujo situado en la pintoresca ciudad de Tivat, los apartamentos en el complejo se crean con un amor al detalle, proporcionando todas las comodidades necesarias para una vida cómoda. La arquitectura moderna del complejo está diseñada de tal manera que desde cada ventana se abre una vista impresionante del mar, y según el conjunto de ventajas y la relación precio / calidad, este es el mejor complejo residencial de la ciudad de Tivat hoy. Territorio cerrado. Una vista impresionante del mar desde cada apartamento. Gran piscina en el territorio del complejo. Acceso directo a la playa desde el complejo. amarrado para barcos. Playground. Campo deportivo. Amplia selección de apartamentos. Sistemas de división, calderas. Plumbing de fabricantes premium. Internet de alta velocidad. Videovigilancia. Servicio de conserjería.

Ubicación:

  • La parcela bordea con un bosque de pinos con una zona de recreación equipada;
  • A poca distancia: tiendas, restaurantes, playas limpias, así como el terraplén del puerto más prestigioso de Europa - Porto Montenegro.
  • Muy cerca está el Aeropuerto Internacional Tivat, a solo 5 minutos en coche del complejo.

Localización en el mapa

Tivat, Montenegro

