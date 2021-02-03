  1. Realting.com
  Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE

Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE

Donja Lastva, Montenegro
Precio en demanda
;
7
ID: 32830
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 539567
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 5/11/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Donja Lastva

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Donja Lastva, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Pregunte lo que quiera
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
