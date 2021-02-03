Barrio residencial Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Luxuriously equipped apartment for sale in Acton building in City kvart. The surface area of the apartment is 47 m2, it is located on the fourth floor, and is oriented towards the east. Technical devices in the apartment are Bosch and Samsung, electric blinds, underfloor heating in the bathroom. The carpentry is with three-layer glass, sanitary ware from renowned manufacturers. It is sold fully equipped.
Possible additional payment for a garage parking space (16m2) located opposite the elevator, price 20,000 eur.
Krajova, Montenegro
