Barrio residencial Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart

  Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart

Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart

Krajova, Montenegro
$156,090
ID: 28788
Última actualización: 1/10/25

Luxuriously equipped apartment for sale in Acton building in City kvart. The surface area of the apartment is 47 m2, it is located on the fourth floor, and is oriented towards the east. Technical devices in the apartment are Bosch and Samsung, electric blinds, underfloor heating in the bathroom. The carpentry is with three-layer glass, sanitary ware from renowned manufacturers. It is sold fully equipped. Possible additional payment for a garage parking space (16m2) located opposite the elevator, price 20,000 eur.

Krajova, Montenegro
Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Krajova, Montenegro
$156,090
Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se četvorosoban stan u kući sa dvorištem – Blok 9, ulica Vlada Ćetkovića – 500 € Izdaje se četvorosoban stan u sklopu porodične kuće sa dvorištem, u ulici Vlada Ćetkovića, naselje Blok 9. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalan, idealan za porodicu ili više osoba.
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
WooW Ivanovici by MDRealty
WooW Ivanovici by MDRealty
WooW Ivanovici by MDRealty
WooW Ivanovici by MDRealty
WooW Ivanovici by MDRealty
WooW Ivanovici by MDRealty
WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
de
$125,815
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 88–115 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Le presentamos un nuevo y emocionante complejo residencial ubicado en la pintoresca zona turística de Becici. Este proyecto es la encarnación del sueño de una casa junto al mar, ofreciendo la mayoría de los apartamentos con inmejorables vistas al mar. Desarrollado utilizando tecnologías d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
114.7
407,184
Apartamentos 3 habitaciones
88.0
268,492 – 289,145
Agencia
MD Realty
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Herceg Novi, Montenegro
de
$124,986
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
🗝️ Un apartamento llave en mano en la costa de la perla del Mar Adriático💹 En esta etapa, rendimiento del 20%Posibles cuotas hasta diciembre 2026📍Herzen-Novi, Montenegro🏨 Lectura de la instalación Diciembre 2026Situado a lo largo de la costa adriática, un pequeño pueblo con impresionante bel…
Agencia
Зарубежная недвижимость
