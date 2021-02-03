  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$822
ID: 28526
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na trećem spratu stambene zgrade, u ulici Crnogorskih Serdara, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Nalazi se u blizni svih važnih sadržaja. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
