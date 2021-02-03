Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$189,773
2
ID: 28213
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna novogradnja📅 Rok završetka radova: kraj 2025 godine.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

