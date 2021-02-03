  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$528
ID: 28318
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan u City kvartu, površine 41 m², smješten na prvom spratu. Stan je funkcionalan i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa iznosi 450 €. Idealan je za pojedince ili parove koji žele da žive u urbanom i praktičnom dijelu grada.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

