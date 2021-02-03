  1. Realting.com
  Montenegro
  Podgorica
  Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo

Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo

Podgorica, Montenegro
$205,382
ID: 28156
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  País
    Montenegro
  Barrio
    Municipio de Podgorica
  Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju trosoban stan 95m², Zabjelo, Podgorica. 🏢 Nalazi se na visokom prizemlju. ✅ Struktura stana: Ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. 🚗 U cijenu je uračunato parking mjesto iza rampe. 📅 Rok završetka radova se očekuje u Decembru 2025. godine.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$187,778
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,350
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$156,090
Complejo residencial a Radanovici
Sisici, Montenegro
de
$106,146
Otros complejos
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
a prodaju dvosoban stan 74 m² – Momišići, PodgoricaU ponudi imamo funkcionalan i prostran dvosoban stan površine 74 m², smješten na 2. spratu manje stambene zgrade bez lifta u mirnoj ulici Gavra Vukovića, Momišići.Zgrada nema lift, ali raspolaže dostupnim parkingom iza objekta.Stan je jugoza…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$82,698
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 27–63 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Instalaciones: En el mejor y más atractivo lugar de Bar, se está construyendo un edificio que será una combinación de vivienda tradicional y belleza natural. Este es uno de los lugares más atractivos para vivir en la zona, donde se construirá un edificio de lujo con pisos superiores P+S+8, 4…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.2 – 48.1
82,998 – 146,772
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
192,238
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$183,174
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 54 m²
1 objeto inmobiliario 1
Moderno complejo residencial en Risan, Bahía de Kotor.Un nuevo complejo residencial situado en la ciudad de Risan, una de las ciudades más antiguas de Montenegro, con un rico patrimonio histórico. Está situado en la pintoresca parte noroeste de la bahía de Kotor. El ambiente tranquilo, la pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.3
191,076
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
