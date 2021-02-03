  1. Realting.com
Casa rural Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Ljube Nenadovica, Montenegro
$176,042
ID: 28781
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza. Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnja 500 m2 bruto (P+2)

Ljube Nenadovica, Montenegro
