Casa rural House in the settlement Bjeliši in Bar

  Montenegro
  Bjelisi
  House in the settlement Bjeliši in Bar

House in the settlement Bjeliši in Bar

Bjelisi, Montenegro
$554,531
5
ID: 28757
1/10/25

Localización

  País
    Montenegro
  Barrio
    Municipio de Bar
  Pueblo
    Bjelisi

Sobre el complejo

In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool that can be used throughout the year. The area of ​​the living space on the ground floor is 158.26m2, and on the first floor 108.24m2. There are five parking spaces next to the building, and it also has a garage. The house offers a panoramic view of the city and the sea. It is for sale completely finished (up to the furniture).

Localización en el mapa

Bjelisi, Montenegro
