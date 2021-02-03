  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Casa rural Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica

Casa rural Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica

Podgorica, Montenegro
$880,208
10
ID: 28615
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Casa rural Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$880,208
