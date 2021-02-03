Casa rural Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta

  1. Realting.com
Golubovci, Montenegro
$158,438
5
ID: 28282
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Zeta Municipality
  • Pueblo
    Golubovci

Sobre el complejo

Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €.

Localización en el mapa

Golubovci, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Cabaña Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Montenegro
de
$1,17M
Cabaña Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Montenegro
de
$422,500
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,934
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$410,764
Otros complejos
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$258,194
Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas
Pueblo de cabañas
Tivat, Montenegro
de
$6,42M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevas casas adosadas en venta en el complejo residencial premium Lastva Park, Tivat. Zona de élite de Donja Lastva, rodeada de vegetación y con vistas al mar y la montaña ?Área 154 a 204 m² 3 plantas ?2,3 dormitorios ?4 baños ?Cocina ?Terraza con vistas panorámicas ?Garaje para …
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Cabaña Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Cabaña Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Cabaña Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Cabaña Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Montenegro
de
$469,444
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parkin…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
