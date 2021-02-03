  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Casa rural Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Casa rural Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,408
ID: 28465
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se prostrana kuća površine 137m² na placu ukupne povrsine 700m² u Donjim Kokotima. Kuća se nalazi u blizini teniskih terena i na samo 7 km od centra Podgorice, idealna za miran porodični život uz brzu povezanost sa gradom!Kuca ukupno posjeduje 4 spavace sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles

Realting.com
Ir
