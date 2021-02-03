  1. Realting.com
Casa rural Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor

Lastva Grbaljska, Montenegro
$469,444
4
ID: 28389
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Pueblo
    Lastva Grbaljska

Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parking mesta, ostavom od 10m², kao i savremenim sistemima klimatizacije i grijanja. Koristeći kvalitetne materijale, kao što su lokalni prirodni kamen, drveni paneli i vrhunski proizvodi marke Baumit, ove vile pružaju dugotrajan, estetski i energetski efikasan prostor za svakodnevni život. Zvučna i termalna izolacija osigurava udobnost tokom cijele godine, a prostrani interijeri omogućavaju obilje prirodne svetlosti. Okružene zelenim površinama i smještene u mirnom okruženju Budvanske Lastve, vile su savršen izbor za sve koji žele da uživaju u tišini, dok su samo 7 minuta udaljene od popularne plaže Jaz. Ovaj kompleks je idealan za život, odmor ili investiciju u prestižnoj lokaciji

Lastva Grbaljska, Montenegro
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Montenegro
de
$108,179
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$950,625
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Cabaña Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Montenegro
de
$1,17M
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$258,194
Casa rural Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Montenegro
de
$469,444
