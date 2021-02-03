  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Casa rural Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Casa rural Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Tivat, Montenegro
de
$5,868
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28187
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m²   U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena u mirnom dijelu Tivta, u neposrednoj blizini centra grada. Vila do sada nije useljavana i nudi vrhunski komfor, idealna za porodičan život ili duži boravak.   Karakteristike objekta:   Ukupna površina: 330 m² Parking prostor za 5 vozila Prostrana dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom 4 spavaće sobe 4 kupatila + toalet 4 terase sa prelijepim pogledom Garaža Privatno dvorište sa bazenom Wellness sadržaji: đakuzi i sauna   Cijena zakupa: 5.000 € mjesečno

Localización en el mapa

Tivat, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Pueblo de cabañas
Tivat, Montenegro
de
$6,42M
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$145,776
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,934
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Cabaña Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Montenegro
de
$176,042
Está viendo
Casa rural Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat
Tivat, Montenegro
de
$5,868
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Pueblo de cabañas
Pueblo de cabañas
Tivat, Montenegro
de
$6,42M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevas casas adosadas en venta en el complejo residencial premium Lastva Park, Tivat. Zona de élite de Donja Lastva, rodeada de vegetación y con vistas al mar y la montaña ?Área 154 a 204 m² 3 plantas ?2,3 dormitorios ?4 baños ?Cocina ?Terraza con vistas panorámicas ?Garaje para …
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Mostrar todo Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Montenegro
de
$587
Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,467
Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici. Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl. Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta. Struktura: ulazni hodnik, komfor…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones