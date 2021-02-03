  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Casa rural Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Casa rural Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$950,625
5
ID: 28264
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Smještena u Gornjoj Gorici, na samo 2 km od Big Fashion Mall-a i City Kvarta, ova luksuzna vila od 231 m² nudi sve za moderan i elegantan način života.Opremljena privatnim bazenom, spoljnom kuhinjom sa toaletom, saunom, pametnim kućnim sistemom, sigurnosnim kamerama, podnim grijanjem, multi-split klima uređajima i premium brendovima poput Porcelanosa, Tarkett, Hansgrohe Axor i Geberit.Vila će biti useljiva u Martu 2026 godine.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Casa rural Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$950,625
