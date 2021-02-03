  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bjelisi
  4. Casa rural Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Casa rural Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Bjelisi, Montenegro
de
$554,531
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28758
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Pueblo
    Bjelisi

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambenog prostora u prizemlju je 158.26m2, a na prvom spratu 108.24m2. Kod objekta nalazi se pet parking mjesta, a posjeduje i garažu. Iz kuće se pruža panoramski pogled prema gradu i moru. Prodaje se kompletno završena (do namještaja).  

Localización en el mapa

Bjelisi, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Cabaña Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Montenegro
de
$176,042
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,934
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
de
$181,910
Cabaña Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$4,694
Está viendo
Casa rural Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Montenegro
de
$554,531
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Mostrar todo Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Montenegro
de
$587
Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Cabaña Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Cabaña Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Cabaña Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Cabaña Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Mostrar todo Cabaña Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Cabaña Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Velembusi, Montenegro
de
$308,073
Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2,  ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju. U dvorištu se nalaz…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$234,722
Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones