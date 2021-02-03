  1. Realting.com
  Casa rural Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Casa rural Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,760
ID: 28590
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se prostrana i luksuzna kuca sa savremenim sadrzajimaNa placu povrsine 650 m2, smjestena je elegantna kuca od 240 m, koja nudi savrsen spoj komfora, funkcionalnosti i modernih tehnologija.Opis nekretnine:Kuca je potpuno namjestena i potpuno klimatizovana invertorskim klima uredajima, sa dodatnim centralnim grijanjem na pelet te solarnim kolektorima za toplu vodu.Dodatnu sigurnost pruzaju alarmni sistem i video nadzor.Prizemije:• Prostrana devna sobas kaminom idealna za uzivanje u toplini doma.• Moderna kuhinja s trpezarijom, povezana s velikom terasom koja vodi u uredeno dvoriste.• Komforno kupatilo s hidromasanom kadom.• Spavaca soba sa ugradnim plakatom.• Izlaz u dvoriste preko prostrane terase.Sprat:• Glavna spavaca soba sa garderoberom i zasebnim kupatilom, pruzajuci maksimalnu privatnost i udobnost.• Tri dodatne spavace sobe.• Dodatno zajednicko kupatilo.Suteren:• Prostrana radionica.• Veseraj i ostave.• Kotlarnica i dodatno kupatilo.• Direktan izlaz u dvoriste.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Casa rural Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,760
