Casa rural Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
$580,938
4
ID: 28539
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace sobe i kupatilo kao i hodnik sa stepenicama koje vode do treceg nivoa na kom se nalazi jos jedna soba, kupatilo i velika terasa sa panoramskim pogledom na more! Na prizemlju se takodje nalazi privatni bazen 15m2 i parking mjesto!  

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Está viendo
Casa rural Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$580,938
