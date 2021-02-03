  1. Realting.com
Stari Bar, Montenegro
$998
8
ID: 28600
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Stari Bar

Sobre el complejo

Za izdavanje dvosobna moderno opremljena kuća u Baru. Kuća je ukupne površine 73m2 i nalazi se na lijepo uredjenom i ogradjenom placu.Posjeduje svoj parking u dvorištu i idealna je za porodični život. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit! 

Localización en el mapa

Stari Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$234,722
Cabaña House near the airport
, Montenegro
de
$234,722
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,467
Cabaña Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Montenegro
de
$308,073
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,934
Casa rural Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$998
