Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$822
ID: 28513
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se luksuzno namješten jednosoban komforan stan od 55m2.Stan je u potpunosti nov neuseljavan.Nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Izdaje se na duži vremenski period.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji kod Vezirovog mosta u Zagoriču.Obezbijedjeno parking mjesto ispred zgrade.Mogucnost zakupa garažnog mjesta!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
