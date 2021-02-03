  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$880
;
8
ID: 28501
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan površine 49m² u Central Pointu, smješten u četvrtoj zgradi na četvrtom spratu stambene zgrade sa liftom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. U cijenu zakupa je uključeno i parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 750€  

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
