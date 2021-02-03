  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$1,878
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28602
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 107m2, na sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Montenegro
de
$445,972
Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$939
Barrio residencial Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
de
$510,825
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Está viendo
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,878
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$187,778
Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.   Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.   Struktura i raspored:   Dvije prostrane s…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
de
$457,708
Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto is…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$293
Izdaje se garsonjera površine 22m², smještena na trećem spratu stambene zgrade iza Multikoma, sa liftom. Stan je nenamješten i pogodan za kancelariju. Zgrada posjeduje privatni parking pod rampom, a lokacija omogućava brz pristup svim važnim gradskim sadržajima. Mjesečna cijena zakupa: 250€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones