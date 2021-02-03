  1. Realting.com
  Montenegro
  Podgorica
  Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$645
ID: 28591
Última actualización: 1/10/25

Localización

  País
    Montenegro
  Barrio
    Municipio de Podgorica
  Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashion". Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$211,250
Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji…
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$103,278
Prodaje se polunamješten jednosoban stan površine 40m², smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom, na Starom Aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba i kupatilo. Stan posjeduje francuske balkone, koji mu daju dodatnu prozračnost i …
CONCORD NEKRETNINE
