  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$234,722
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28631
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, notarske kancelarije, pekare, marketi, kafići, restorani,apoteka, butici... Iza zgrade je dostupan privatan parking.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$261,872
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,350
Complejo residencial ParkSide Tivat
Tivat, Montenegro
de
$115,727
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Montenegro
de
$248,806
Está viendo
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$234,722
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bratesici, Montenegro
de
$89,691
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 22–89 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Instalaciones: El nuevo complejo forma parte de un exclusivo pueblo situado en el tranquilo pueblo de Lastva Grbalsk, rodeado de belleza natural y vegetación, proporcionando el equilibrio perfecto entre el lujo y la naturaleza. El complejo consta de dos edificios únicos desde un punto de vis…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
52.0 – 89.0
159,618 – 270,506
Apartamento
22.0 – 32.0
61,967 – 98,316
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Barrio residencial Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
Izdaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 1. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, uključujući smart home tehnologiju, split sistem grijanja i hlađenja, kao i podno grijanje. Ras…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se jednosoban lijepo namjesten na odlicnoj lokaciji. Stan se nalazi u naselju Zagorič i povrsine je 45m2, nalazi se na 1. spratu stambene zgrade. Cijena: 500€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones