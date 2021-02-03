  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$587
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28242
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 51m2, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Stan se nalazi na izuzetnoj lokaciji, u jednom od najtraženijih dijelova Podgorice – Preko Morače. Idealno za porodice, jer se vrtić nalazi odmah pored zgrade – doslovno na nekoliko koraka od ulaznih vrata. U neposrednoj blizini su i škole, marketi, parkovi, banka i sve što je potrebno za udoban gradski život.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Montenegro
de
$2,500
Complejo residencial Lustica Bay
Radovici, Montenegro
de
$450,430
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$176,042
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
de
$100,475
Está viendo
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se četvorosoban stan u kući sa dvorištem – Blok 9, ulica Vlada Ćetkovića – 500 € Izdaje se četvorosoban stan u sklopu porodične kuće sa dvorištem, u ulici Vlada Ćetkovića, naselje Blok 9. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalan, idealan za porodicu ili više osoba. Osnovne…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Budva, Montenegro
de
$194,819
Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones