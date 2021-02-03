  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$763
ID: 28416
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan površine 51 m², smješten na 1. spratu moderne zgrade u naselju Central Point.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa Prvi sprat Novogradnja – stan nikada nije bio useljavan     Lokacija:   Atraktivna i centralna pozicija U neposrednoj blizini šoping centra Delta City, City Kvarta, supermarketa, restorana i poslovnih objekata     Cijena zakupa: 650 € mjesečno   Stan je idealan za jednu osobu ili par koji žele moderan prostor u savremenom urbanom ambijentu.   Za više informacija i zakazivanje pregleda, kontaktirajte nas.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

