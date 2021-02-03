  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$587
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28627
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnvni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na trecem spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Barrio residencial Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Bijela, Montenegro
de
$104,217
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
de
$181,838
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,350
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$739,061
Está viendo
Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Mostrar todo Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$463,891
Opciones de acabado Con acabado
Área 35–76 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Hoteles excepcionales en los valles de Kolasin: invierta en lujo y relajación en Montenegro Descripción del proyecto: Kolasin Valleys está abriendo una nueva página en el mundo de los negocios y las inversiones hoteleras en la región montañosa de Montenegro. Este proyecto apto para tod…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0 – 72.0
323,917 – 595,983
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 76.0
522,128 – 539,392
Estudio
35.0
214,771
Desarrollador
Kolasin Valleys
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
de
$140,833
Prodaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 40m2, smjesten na visokom prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Postoji mogućnost dogradnje terase površine 4m², uz već dobijenu saglasnost…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones