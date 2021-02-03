  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$587
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28575
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne povrsine 47m2.Stan se izdaje sa parking mjestom (parking sa rampom i karticom) Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$450,110
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
de
$134,848
Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$938,889
Complejo residencial Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
de
$103,336
Está viendo
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Mostrar todo Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Sisici, Montenegro
de
$106,146
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial con piscina en la costa de MontenegroEn uno de los rincones más pintorescos del Adriático se está construyendo un nuevo complejo residencial para 54 apartamentos. El proyecto combina arquitectura moderna, infraestructura cómoda y una buena ubicación, todo para un…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
de
$176,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 64 m²
1 objeto inmobiliario 1
Se vende en una casa en construcción, un apartamento de 65 m2 está ubicado en el 1er piso y tiene su propia gran terraza de 20 metros, que no está incluida en el precio 2 dormitorios 1 baño Precio m2 2500 m Casa que se completará en 2024 Al comprar no pagas el 3% de impuesto
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
64.0
275,799
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones