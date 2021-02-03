Barrio residencial Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$411
6
ID: 28198
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan površine 39 m² na Starom Aerodromu, smješten na trećem spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je nenamješten i može se koristiti kao stambeni ili poslovni prostor. Mjesečna kirija iznosi 350 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Complejos similares
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Barrio residencial Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$293
Barrio residencial Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$117,361
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$179,516
Otros complejos
Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$316,875
Prodaje se prostran stan u j zgradi Vektra, Preko Morače, na izuzetnoj lokaciji. Stan se nalazi na V spratu i ima površinu od 114 m², uz tri terase koje dodatno doprinose udobnosti života. Prostorna i funkcionalna struktura stana uključuje prostranu dnevnu sobu, dvije spavaće sobe, kuhinju, …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadr…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Complejo residencial ParkSide Tivat
ParkSide Tivat
Tivat, Montenegro
de
$115,727
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 45–181 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo proyecto en Tivat, situado a sólo 2,5 km del centro de la ciudad y Porto-Montenegro, rodeado de vegetación y hermosos paisajes. La distancia al mar es de sólo 800 m. El complejo está situado en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de vistas panorámicas del m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.5
180,384
Apartamentos 2 habitaciones
57.0 – 109.0
255,026 – 622,014
Apartamentos 3 habitaciones
181.0
1,18M
Agencia
VALUE.ONE
Realting.com
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones