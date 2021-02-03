Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$129,097
ID: 28492
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaja se jednosoban stan površine 43m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, potpuno nov i nalazi se na mirnoj lokaciji. U cijenu stana je uračunato i parking mjesto.Moguća kompenzacija za dvosoban stan na Cetinju.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
