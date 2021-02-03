  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$822
ID: 28164
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart   📍 Lokacija: City Kvart 📐 Površina: 74 m² 🏢 Sprat: 1. sprat 🚗 Parking: privatno parking mjesto   Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatila, toaleta i terase. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja – marketa, restorana, kafića, škole i vrtića.   ✅ Privatno parking mjesto uključeno u cijenu. ✅ Useljiv odmah.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

