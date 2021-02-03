  1. Realting.com
  Casa rural Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Casa rural Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Montenegro
$645
ID: 28572
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Danilovgrad
  • Ciudad
    Spuz

Sobre el complejo

Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!  

Localización en el mapa

Spuz, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles

Casa rural Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$645
Realting.com
