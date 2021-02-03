Casa rural Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Na prodaju unikatna Villa na svega 14km od centra Podgorice, 300m od magistralnog puta Podgorica - Nikšić.Nudimo velelepni objekat 560m2 na II etaže, koji se nalazi na placu od 9.000m2. Kuća je ograđena betonskim zidom visine 2m. Objekat posjeduje bazen 10x12m , garažni prostor 60m2 , podrumski prostor, tri ulaza sa elektronskim kapijama, kompletan video nadzor kao i sistem rasvjete na cjelokupnoj ogradi sa svetiljkama na svakih par metara.U prizemlju površine 280m2 nalaze se dva velika dnevna boravka, kancelarija, vešeraj i dva kupatila i kuhinja.Na spratu površine 280m2 nalaze se četiri sobe sa kupatilima, plus jedna soba i teretana. Ostalo su pomocni objekti.Objekat se može koristti za više najmena, od diplomatskog predstavništva ( ambasade), rezidencionalne vile.....
Localización en el mapa
Novo Selo, Montenegro
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo