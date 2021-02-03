  1. Realting.com
  Casa rural Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Casa rural Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$234,722
;
9
ID: 28583
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju! 

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

