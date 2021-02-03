  1. Realting.com
Casa rural Two houses in Bar in an excellent location

Velembusi, Montenegro
$308,073
10
ID: 28755
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Pueblo
    Velembusi

Sobre el complejo

Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of ​​160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen. In the yard there is a parking space for five cars, as well as a large garage of 160 m2 that can be used for various purposes. The facilities are located on a plot of 340 m2.

Localización en el mapa

Velembusi, Montenegro
Casa rural Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Montenegro
de
$308,073
