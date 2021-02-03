  1. Realting.com
Casa rural Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$258,194
10
ID: 28361
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za zivot. Kuca je legalizovana i ima svu potrebnu dokumentaciju.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
