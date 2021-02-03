  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$472,378
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28388
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²   Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, idealan za one koji traže spoj kvaliteta, komfora i prestiža.   Karakteristike stana:   Površina: 115 m² Sprat: 3. sprat Luksuzna zgrada i stan Smart home sistem Split sistem grijanja i hlađenja Podno grijanje Tri kupatila Ostava Odličan raspored – funkcionalno organizovan prostor     Dodatne pogodnosti:   Mogućnost kupovine garažnog mjesta Prestižna i mirna lokacija sa svim sadržajima u blizini Nova zgrada vrhunskog kvaliteta     Cijena: 3.500 € po m² Ukupno: 402.500 €

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$232,844
Barrio residencial Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$160,204
Está viendo
Barrio residencial Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$472,378
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Mostrar todo Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
de
$103,336
En el pueblo de élite, justo al lado de la primera línea marítima, en el territorio del Bar Riviera, se construyó un complejo de apartamentos SV. Luka. El pueblo consta de hoteles de cuatro estrellas, modernas villas privadas y tiene su propia bahía con aguas cristalinas. El aire del mar, el…
Desarrollador
Montenegro Sun Realty
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan na Zabjelu!Stan je ukupne kvadrature 37m2 i odlicno je prostorno iskoriscen!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 4…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones