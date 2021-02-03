  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$939
9
ID: 28185
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban stan površine 85 m² u Bloku 5, smješten na visokom prizemlju stambene zgrade. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalnog rasporeda. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 800 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

