  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$704
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28245
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Complejo residencial Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
de
$103,336
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
de
$2,09M
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Está viendo
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se prostran i lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 51m2, na sestom spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svak…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Zabjelu, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, kompletno opremljen i spreman za useljenje. Uz stan dolazi i obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna renta iznosi 500 €. Lokacija je mirna i dobro povezana, sa svi…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 53–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial exclusivo en Dobrota.Un moderno complejo residencial situado a sólo 150 metros del mar en el pintoresco pueblo de Dobrota, dentro de la bahía de Kotor.El complejo consta de dos edificios independientes con nombres que reflejan su carácter único: Le Soleil y La Lune.Ambos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
299,975 – 365,277
Apartamentos 2 habitaciones
70.0
475,757
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones